Serinlemek için çaya giren baba ve iki çocuğu boğuldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde serinlemek için sulama çayına giren baba ve iki oğlu boğuldu.

28.06.2020 19:40 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:29
Hatay'ın Hassa ilçesinde serinlemek için sulama çayına giren baba ve iki oğlu boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Aktepe Mahallesi'nde Suriyeli Ekrem Hammadi (42) ile çocukları Abdullah (9) ve Mahmut Hammadi (10) serinlemek için Kıvrım Sulama Çayı'na girdi.
Bir süre sonra baba ve çocuklarının gözden kaybolmasıyla çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bazı vatandaşlar da suya girerek baba ve iki oğlunu kurtarmaya çalıştı.
Vatandaşlar, Suriyeli baba ve iki oğlunun cesedini sudan kıyıya çıkardı.
Cenazeler, incelemenin ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Serinlemek için çaya giren baba ve iki çocuğu boğuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Aktepe, Hatay, Hassa, Güncel, Haber

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