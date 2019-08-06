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Serinlemek için denize giren iki kişi kayboldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren iki kişi gözlerden kayboldu.

06.08.2019 15:44 Serinlemek için denize giren iki kişi kayboldu.
Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren iki kişi gözlerden kayboldu. Yakınları tarafından tüm sahilde aranan biri bayan iki kişi bulunamayınca sahil güvenlik ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde Didim Mavişehir Öğretmenler sitesinden serinlemek amacı ile denize giren biri bayan iki yetişkin bir süre yüzdükten sonra ortadan kayboldu. Denizden ve sahilde yakınları tarafından bulunamayan iki kişinin hayatından endişe eden yakınları sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri zodyak bot ve gemi ile her yerde kaybolan iki kişiyi arıyor. şahıslarına hayatlarından endişe ediliyor. - AYDIN

Mavişehir, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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