17.07.2019 22:16
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Serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu

Serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde, serinlemek için denize giren 75 yaşındaki şahıs boğularak can verdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, serinlemek için denize giren 75 yaşındaki şahıs boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Didim'in Fevzipaşa Mahallesi açıklarında serinlemek için denize giren 75 yaşındaki Mete Gürsoy boğularak yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cansız bedeni denize giren diğer vatandaşlar tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekiplerince yaşlı adamın cansız bedeni kıyıya çıkartıldı. Didim Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Mete Gürsoy, Fevzipaşa, Aydın, Didim, 3. Sayfa

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