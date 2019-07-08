08.07.2019 17:41
Haberler» Güncel» Haber

Serinlemek için dereye giren kişi boğuldu

Serinlemek için dereye giren kişi boğuldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek için dereye giren kişi boğuldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek için dereye giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Alanşeyhi Mahallesi Kumyazı mevkisinde Selim Çıra (21), serinlemek için dereye girdi.
Çıra'nın suda çırpındığı gören tarlada çalışanlar genci sudan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi Çıra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çıra'nın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Vezirköprü, Samsun, Selim, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:13   Adıyaman Platformu ilk toplantısını yaptı
19:13   Çorlu'da tren kazasında ölen 25 kişi, raylara karanfiller bırakılarak anıldı
19:12   Söke Çayı'nda inceleme
19:11   Malatya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
19:10   Vedat Muriç kendi transfer haberini sundu
19:10   Siverek'te anız yangını
19:10   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü