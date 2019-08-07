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Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç, yaşamını yitirdi.

07.08.2019 20:55
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç, yaşamını yitirdi.
Türkmenler köyü yakınlarında bulunan alana arkadaşlarıyla pikniğe giden Muhammet Ömer Uçar (17), serinlemek amacıyla baraj gölüne girdi.
Bir süre sonra Uçar'ın çırpındığını görenler, arkadaşlarını sudan çıkaramayınca durumu Suşehri Belediyesi İtfaiye Amirliği, Arama ve Kurtarma Derneği (SUKUT) ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen dalgıçlar, gencin kaybolduğu yere dalış yaptı. Yaklaşık 3 metre derinlikte bulunan Uçar'ı su yüzüne çıkartan dalgıçlar, ilk müdahaleyi yaptı.
Nefes alması sağlanan ve daha sonra ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ömer Uçar, Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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