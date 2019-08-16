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Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Adana'da bir genç, serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğuldu.

16.08.2019 17:51 Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Adana'da bir genç, serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğuldu.
Ailesiyle merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında piknik yapan Suriye vatandaşı İbrahim Merri (18), serinlemek için suya girdi.
Merri, yüzdüğü gölde bir süre sonra gözden kayboldu.
Gencin ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kıyıda dalgıç polislerin çalışmasını izleyen gencin yakınları gözyaşı döktü.
Ekipler bir süre yaptıkları arama çalışması sonucu genci sudan çıkarttı.
Sualtı polisi ve 112 Acil Servis ekipleri, solunumu duran genci hayata döndürebilmek için uzun süre kalp masajı yaptı.
Müdahalelere rağmen Suriyeli genç kurtarılamadı.

Seyhan Baraj Gölü, Çukurova, Dörtler, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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