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Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu

Mardin'de bir kişi serinlemek için girdiği Ilısu Barajı'na kayboldu.

18.08.2019 19:40 Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu
Mardin'de bir kişi serinlemek için girdiği Ilısu Barajı'na kayboldu. Gözden kaybolan şahsı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesinde Ilısu Barajı'na ailesiyle piknik yapmak için giden Mahmut Özdemir (29) serinlemek için girdiği baraj suyunda kayboldu. Ailesinin ve çevredekilerin durumu AFAD, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber veren vatandaşlar olay yerine gelen ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Mahmut Özdemir'i arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
(İHA)

Mardin, Ilısu, Güncel

Kaynak: İHA

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