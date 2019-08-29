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Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'na balık tutmak için gelen bir genç serinlemek için girdiği suda boğuldu.

29.08.2019 18:07 Serinlemek için girdiği barajda boğuldu
Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'na balık tutmak için gelen bir genç serinlemek için girdiği suda boğuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz Akpınar ve Mustafa Kocaman balık tutmak için Sazlıbosna Barajı'nın kenarına geldi. Bir süre sonra arkadaşlardan Mustafa Kocaman, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Kocaman suda çırpınmaya başlayınca arkadaşı Oğuz Akpınar'da arkadaşını kurtarmak için suya atladı. Gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığını gören balıkçılar arkadaşını kurtarmak için suya giren Oğuz Akpınar'ı olta yardımıyla kurtarırken, Mustafa Kocaman ise gözden kayboldu. Balıkçılar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler genci bulmak için itfaiyenin su altı arama ekibinden yardım isterken, sağlık ekipleri ise sudan çıkarılan Oğuz Akpınar'a müdahalede bulundu. Gözden kaybolan Mustafa Kocaman'ın cansız bedeni dalgıçlar yardımıyla kısa sürede bulunarak suyun dışına çıkarıldı. Gencin cenazesi ambulansla alınarak Arnavutköy Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Mustafa Kocaman, Arnavutköy, Akpınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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