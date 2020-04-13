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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde yalnız yaşayan 54 yaşındaki şahıs, serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

13.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:40
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Aydın 'ın Didim ilçesinde yalnız yaşayan 54 yaşındaki şahıs, serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.


Olay, Didim Altınkum Plajı'nda meydana geldi. İddialara göre; Altınkum Yalı caddesinde barakadan bozma bir yerde yalnız başına yaşayan 54 yaşındaki Hacı Musa Ünlü gece geç saatlerde üzerini çıkarak denize girdi. Denize giren adamın cansız bedenini devriye görevi yürüten polis ekipleri fark etti. Kıyıda cansız bedeni bulunan 54 yaşındaki adamın kıyafetleri ve çantası da sahilde kenarında bulundu.


Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından boğulduğu belirlenen Hacı Musa Ünlü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere olay yerinden alınarak cenaze aracına kondu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Altınkum Plajı, Altınkum, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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