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Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

ADANA'da, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren ve akıntıya kapılan Suriyeli İbrahim Merri (18) boğuldu.

16.08.2019 19:43 Serinlemek için girdiği gölde boğuldu
ADANA'da, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren ve akıntıya kapılan Suriyeli İbrahim Merri (18) boğuldu.
Olay, öğleden sonra, Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren Suriye İbrahim Merri, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı ekipleri, Merri'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunan İbrahim Merri, baygın halde kıyıya çıkarıldı. Olay yerinde kalp masajı yapılan Merri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Merri'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Seyhan Baraj Gölü, Çukurova, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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