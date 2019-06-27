27.06.2019 12:03
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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Çorum'un Bayat ilçesinde, sulama göletine giren iki kişiden biri boğuldu.

Çorum 'un Bayat ilçesinde, sulama göletine giren iki kişiden biri boğuldu.
İlçeye bağlı Kunduzlu köyü yakınlarındaki sulama göletine giden Serkan Koral (34) ile Hüseyin Esen (34), serinlemek amacıyla suya girdi.
Koral, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşını bulamayan Esen, kıyıya çıkarak durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarmayla birlikte olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum ( AFAD ) ekipleri, kaybolan Koral'ı bulmak için çalışma başlattı. Dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucu Koral'ın cansız bedeni bulundu.
Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta bulunan Koral'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Serkan , Kunduzlu , Çorum , Bayat , Güncel

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