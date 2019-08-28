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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Adıyaman'da gölete giren Suriye uyruklu kişi boğuldu.

28.08.2019 17:08 Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Adıyaman'da gölete giren Suriye uyruklu kişi boğuldu.
Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarındaki Çam Gazi Göleti'ne serinlemek için giren Suriye uyruklu Ahmet Abdulkadir (36), aniden gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Amirliğine bağlı dalgıç ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Abdülkadir'i buldu.
112 Acil Servis görevlileri, Abdulkadir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Abdulkadir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa, Adıyaman, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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