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Serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 29 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

30.07.2019 13:29 Serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 29 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'dan Alanya'ya tatile gelen 29 yaşındaki Hasan T., Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Öğle saatlerinde serinlemek için otelin havuzuna giren Hasan T., bir süre yüzdükten sonra batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden otel çalışanı Hasan T.'yi havuzdan çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren genci ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Hasan T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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