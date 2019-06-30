30.06.2019 11:51
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Serinlemek için girdiği suda boğuldu

Serinlemek için girdiği suda boğuldu

Batman'ın Beşiri ilçesinde serinlemek için girdikleri çayda akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı.

Batman 'ın Beşiri ilçesinde serinlemek için girdikleri çayda akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kumgeçit köyünde Hüseyin Yalçın ve oğlu Harun Yalçın , serinlemek için Yanarsu Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan baba Hüseyin Yalçın ve oğul Harun Yalçın çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Beşiri Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan baba Yalçın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Yalçın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun Yalçın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İHA
Harun Yalçın , Batman , Beşiri , 3. Sayfa

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