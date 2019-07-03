03.07.2019 11:30
Haberler» Güncel» Haber

Serinlemek için girdikleri deniz sonları oldu

Serinlemek için girdikleri deniz sonları oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize giren iki kardeş, boğularak hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize giren iki kardeş, boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kılınç (67) ile kardeşi Mithat Kılınç (45) serinlemek için Dörttaş mevkisinde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki kardeş, çevredekilerin ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kılınç, hastanede yaşam savaşını kaybederken, Mithat Kılınç ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mithat Kılınç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Mehmet Kılınç, Dörtyol, Hatay, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:47   Başkan Fadıloğlu, pazar esnafını ziyaret etti
11:47   KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYETİN SANIKLARI HAKİM KARŞISINDA
11:46   Tunus'taki DEAŞ saldırıları demokrasi sürecini sekteye uğratmayı amaçlıyor
11:45   Altınkum Halk Plajı'nda kaçak iskele tepkisi
11:45   Almanya Savunma Bakanı Leyen, AB Komisyonu Başkanı oldu
11:45   Schalke 04'e yeni transfer olan Ozan Kabak sakatlandı
11:45   Esad rejimi Halep'e saldırdı: 1 ölü