Serinlemek için göle giren kişi boğuldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren kişi boğuldu.

21.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:23
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Hazar Gölü'nün Sürek köyü yakınlarında arkadaşlarıyla pikniğe giden 26 yaşındaki Harun Güncü, serinlemek için göle girdi.
Güncü'nün bir süre sonra suda kaybolması üzerine arkadaşları durumu güvenlik güçleri ile AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, gölde yaptıkları aramada Güncü'nün cansız bedenine ulaştı.
Güncü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Serinlemek için göle giren kişi boğuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Hazar Gölü, Sivrice, Elazığ, Güncel, Haber

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