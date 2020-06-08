Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Aydın'da serinlemek için gölete giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için gölete giren genç boğuldu
08.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:27
Aydın'da serinlemek için gölete giren bir genç boğularak hayatını kaybetti. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Ekiplerinin uzun uğraşları sonucu cansız bedenine ulaşılan 19 yaşındaki Emre Can Kurnaz'ın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Olay öğlen saatlerinde Aydın Efeler İlçesi Umurlu Musluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ailesi köyden Umurlu Mahallesi'ne göç eden 19 yaşındaki Emre Can Kurnaz, 3 arkadaşı ile birlikte serinlemek için Musluca Mahallesi yakınlarındaki sulama göletine gitti. Serinlemek için suya giren 4 arkadaştan 3'ü bir süre sonra çıktığında Emre Kurnaz'ı göremeyince durumu jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bildirerek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Emre Can Kurnaz'ın gölete batmış olduma ihtimalini değerlendirince bu defa Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen dalgıçların yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonunda göletin dibinde 19 yaşındaki Emre Can'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çalışmaları endişe içinde izleyen Emre Can Kurnaz'ın yakınları ve köylüler, 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, talihsiz gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Emre Can, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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