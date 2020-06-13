Serinlemek için Kelkit Çayı'na giren genç boğuldu

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ : AFAD ekiplerinin suda çalışması Ekiplerin kayıp gencin cenazesine ulaşması Cenazenin sudan çıkartılması Serinlemek için Kelkit Çayı'na giren genç boğuldu Tokat'ın Niksar ilçesinde serinlemek için Kelkit Çayı'na giren genç boğuldu.

13.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:54
GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ :
AFAD ekiplerinin suda çalışması
Ekiplerin kayıp gencin cenazesine ulaşması
Cenazenin sudan çıkartılması Serinlemek için Kelkit Çayı'na giren genç boğuldu
Tokat'ın Niksar ilçesinde serinlemek için Kelkit Çayı'na giren genç boğuldu.
İlçeden geçen Kelkit Çayı yakınlarına arkadaşları ile pikniğe giden 16 yaşındaki Ege Yasin Altıparmak, serinlemek için çaya girdi.
Altıparmak'ın bir süre sonra suda kaybolması üzerine arkadaşları güvenlik güçlerine haber verdi.
Polisin yardım istediği AFAD ekiplerince çayda yapılan aramada, Altıparmak'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Altıparmak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Serinlemek için Kelkit Çayı’na giren genç boğuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Niksar, Kelkit, Tokat, AFAD, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kocaeli’de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Haber
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Çorum’da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Gebze’de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı Haber
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Haberler››Güncel››Serinlemek için Kelkit Çayı'na giren genç boğuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:03: Başkan Büyükkılıç KUMSmall'ı ziyaret etti - Haber 19:03: İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı - Haber 19:02: Son dakika haberleri | Balık yiyen köpeklerden şüphelendiler, toplu ölümlerle karşılaştılar - Haber 19:02: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haber 19:01: Komşusunun balkonuna yanıcı madde atan kadın intihara kalkıştı - Haber 18:25: Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler 17:24: Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı - Haber 16:53: Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım - Magazin 15:35: Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi - Magazin