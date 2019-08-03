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Serinlemek için nehre giren çocuklardan 3'ü hayatını kaybetti

Muş'un Malazgirt ilçesinde serinlenmek üzere Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ü boğularak hayatını kaybederken, 1'inin tedavisi hastane devam ederken, kayıp olan 2 çocuğun arama çalışmaları devam ediyor.

03.08.2019 17:30
Serinlemek için nehre giren çocuklardan 3'ü hayatını kaybetti
Muş'un Malazgirt ilçesinde serinlenmek üzere Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ü boğularak hayatını kaybederken, 1'inin tedavisi hastane devam ederken, kayıp olan 2 çocuğun arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı görmesi üzerine nehre atlayıp 4 çocuğu sudan çıkardı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocukların 3'ü hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir çocuk ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayıp 2 çocuğun aranması ise devam ediyor.
(Veysel Eşin/İHA)

Murat Nehri, Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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