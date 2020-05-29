Serinlemek için sulama göletine giren iki kuzen boğuldu (2)
Burdur'da serinlemek için sulama göletine giren iki kuzenin cansız bedenine ulaşıldı.
29.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:58
Cenazeler ailelerine teslim edildi
Otopsi işlemlerinin ardından Karaca ile Akay'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.
Baba Karaca, oğlunun cenazesini aldığında "Oğlumun iki gün önce doğum gününü kutladık, bugün cenazesini alıyorum." dedi.
Halıcılar köyüne götürülen cenazeler, namazın ardından gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA