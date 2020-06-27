Serinlemek için sulama göletine giren kişi boğuldu

Uşak'ta serinlemek için sulama göletine giren İran uyruklu kişi hayatını kaybetti.

27.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:40
Uşak'ta serinlemek için sulama göletine giren İran uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki Abolrrahman Hamedi, nişanlısının babası Behrouz Fazeli ile Yenice köyü yakınlarındaki sulama göletine balık tutmaya gitti.
Serinlemek için gölete giren Hamedi'nin gözden kaybolduğunu fark eden Fazeli, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İzmir'den gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin göletteki çalışması sonucu Hamedi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Hamedi'nin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Serinlemek için sulama göletine giren kişi boğuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Yenice, İran, Uşak, Güncel, Haber

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