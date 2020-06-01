Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu - GAZİANTEP

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

01.06.2020 01:40 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:45
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak biber işinde çalışmak üzere Şanlıurfa'dan İslahiye'nin Zincirli Mahallesi'ne gelen 16 yaşındaki Mehmet Ali Beşaltı, iki arkadaşıyla çadırların yanındaki tarımsal sulama kanalında serinlemek istedi.
Bir süre sonra çırpınmaya başlayan ve yüzme bilmediği belirtilen Beşaltı'yı kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca çevreden yardım istedi.
Olay yerine 112 ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ekiplerin gence ulaşamaması üzerinde dalgıç polislerden destek istendi.
Şanlıurfa'dan gelen dalgıç polislerin yaklaşık 4 metre derinliğindeki sulama kanalında yaptığı çalışmalar sonucunda Beşaltı'nın cesedine ulaşıldı.
Gencin ailesi ve yakınları bekleyiş sırasında fenalık geçirdi.
Cenaze, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu - GAZİANTEP

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel, Haber

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