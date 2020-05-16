Serinlemek için suya giren genç kayboldu

Muş'un Hasköy ilçesinde serinlemek için Karasu Nehri'ne giren 17 yaşındaki Muhammed Oran'dan bir daha haber alınamadı.

16.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:32
Muş'un Hasköy ilçesinde serinlemek için Karasu Nehri'ne giren 17 yaşındaki Muhammed Oran'dan bir daha haber alınamadı.
Eşmepınar köyünde 17 yaşındaki Oran serinlemek için Karasu Nehri'ne girdi.
Oran, nehirde biraz yüzdükten sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve Bitlis'den gönderilen polis dalgıçlar arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Köyde sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Serinlemek için suya giren genç kayboldu

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Karasu, Hasköy, Muş, Güncel, Haber

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