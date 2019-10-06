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Serinlemek için Zap Suyu'na giren 2 kuzen boğularak can verdi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde serinlemek için girdikleri Zap Zuyu'nda boğulma tehlikesi geçiren 16 ve 17 yaşındaki iki kuzen kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

06.10.2019 14:57

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde serinlemek için girdikleri Zap Zuyu'nda boğulma tehlikesi geçiren Yusuf Erdal (17) ile kuzeni Hacı Erdal (16), kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Narlı köyünde meydana geldi. Serinlemek için Zap Suyu'na giren kuzenler Yusuf ve Hacı Erdal, akıntıya kapıldı, bir süre sonra da gözden kayboldu. Çevre sakinleri, durumu fark edip jandarmaya haber verdi. Jandarma da rafting ekibinden yardım istedi.

KURTARILMADILAR

Botlarla Zap Suyu'na açılan ekipler, bir süre sonra kuzenleri bularak sudan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kuzen Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yusuf ve Hacı Erdal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyup hastaneye akın eden kuzenlerin yakınları, acı haberle sinir krizleri geçirdi. Kuzenlerin cenazelerinin, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.

Serinlemek için Zap Suyu'na giren 2 kuzen boğularak can verdi

Zap bölgesi, Hakkari, Çukurca, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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