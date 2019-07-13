13.07.2019 16:39
Haberler» Güncel» Haber

Serinlemek isterken yaşamanı yitirdi

Serinlemek isterken yaşamanı yitirdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Sezer (54), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Sezer (54), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Konaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde denize giren Ahmet Sezer, bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark edenlerin kıyıya çıkardığı Ahmet Sezer için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Ahmet Sezer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezer'in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- Antalya
Kaynak: DHA
Ahmet Sezer, Antalya, Alanya, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:32   Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
17:32   Başkentte 15 Temmuz fotoğraf sergisi
17:32   MSB: Pençe-2 Harekatı başlatıldı (2)
17:31   'Agave' bitkisi Foça'da da bulundu
17:30   MSB, Pençe-2 harekatından ilk kareleri paylaştı
17:30   Zonguldak'ta 'gemi söküm tesisi istemiyoruz' eylemi
17:29   Hatay'da ev sahibi ile eski kiracı arasında silahlı kavga: 2 yaralı