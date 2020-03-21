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Şeritler çekildi, maskeler takıldı... Korona virüsüne karşı Elazığ'da eczacılardan özel önlem

Şeritler çekildi, maskeler takıldı.

21.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:00
Şeritler çekildi, maskeler takıldı... Korona virüsüne karşı Elazığ 'da eczacılardan özel önlem
Elazığ'da bir çok eczane, yaptırdığı cam bölme ile hastalarla arasına mesafe koydu, hastalar için de kırmızı şerit uygulaması yapmaya başladı
ELAZIĞ - Elazığ'da bazı eczaneler korona virüs salgınına karşı tezgahlarını cam bölme ile ayırarak, şerit çekip önlem alması dikkat çekti.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan korona virüs salgını kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Kent merkezindeki çok sayıda eczane korona virüsün bulaşma riskine karşı eczane bankosuna cam bölme ile ayırdı. Bazı eczaneler ise temas mesafesini azaltmak için kırmızı şerit uygulamasına geçti. Ayrıca eczanelerde' Virüse Karşı Lütfen Mesafemizi Koruyalım' yazıları ve salgına karşı hijyen konularında bilgilendirme afişleri de asılarak gelen hastalara da el dezenfektanı uygulaması devreye sokuldu.
Korona virüsü nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını belirten Eczacı Ayhan Karaduman "Hasta ile aramıza mesafe koymak için araya cam çektik. Uyarı şeklindeki broşürleri astık. Burada hastaları bilgilendiriyoruz. Kendimiz korumak için maske eldiven gibi önlemler alıyoruz. Para ve ilaç almayı ise camın arkasında yapıyoruz. Vatandaşı hem bilgilendiriyoruz hem de kendimizi koruyoruz. Vatandaşımızda yavaş yavaş bilinçleniyor. Bir kısım yaşlı kesim var. Onlar biraz uyarılara uymuyor. Mümkün olduğu kadarıyla dışarıya çıkmasınlar. Konuşma mesafesini korusunlar. Temizliğine dikkat etsinler. Evde kalsınlar bu işin şakası yok" dedi.
İlaç almak için evden çıktığını, evden çıkmamaya özen gösterdiğini belirten vatandaşlardan Müslüm Kalkan, "Bizim için de kendileri için de güzel olmuş. Virüsün olduğunu herkes biliyor. Buna bir önlem almamız lazım. Bende ilaç almak için çıktım. Yoksa çıkmıyorum. Vatandaş kendisi sağlığı için çok dikkatli olsun" diye konuştu.
Genel temizliğe dikkat ettiklerini altını çizen Eczane Teknikeri Osman Döndü ise "Hastaların ve kendi sağlığımız için hasta ile kendi aramıza bir cam yaptırdık. Güzel oldu. Örnek alan arkadaşlarımız oldu. Gelen vatandaşlarda çok memnun"ifadelerini kullandı.
İlaç almaya gelenlerden Hıdır Karalı'da "Önlem almak için yapılan sistem çok güzel. İçeride çalışanlar ve bizim için de çok güzel olmuş"şeklinde konuştu.
Eczaneye kırmızı şerit çekerek önlemlerini alan ve korona virüsün sosyal yaşamını etkilediğini dile getiren Eczacı Oğuz Çetin de "Bizde eczaneler olarak birçok önlemler aldık. Böyle şerit uygulamasına geçtik. Hastalarla aramızda bir metre mesafe koyduk. Hastalar ile temas olmayacak. Bunun yanı sıra el dezenfektanı maske koruyucu siper eldiven gibi ürünleri de kullanıyoruz. Bu ürünleri herkesin de kullanmasını istiyoruz"diyerek öneride bulundu. Şeritler çekildi, maskeler takıldı... Korona virüsüne karşı Elazığ’da eczacılardan özel önlem

Kaynak: İHA

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Şeritler çekildi, maskeler takıldı... Korona virüsüne karşı Elazığ'da eczacılardan özel önlem
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Elazığ, Genel

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