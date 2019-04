Seriye Devam Edip, İlk İkiye Gireceğiz"

Kaynak: AA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak , galibiyet serisine devam edip, ilk ikiye gireceklerini söyledi.Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü bir takıma sahip olduklarını dile getirerek, son haftalarda gösterdikleri performansla da güçlerini sahaya yansıtmaya başladıklarını ifade etti.Ligde çıktıkları son 4 maçı kazandıklarını anımsatan Altıparmak, "Bu seri bizim için çok önemliydi. Bizim hedefimiz belli. Bu hedef doğrultusunda her maça kazanmak için çıkacağız. Seriye devam edip, ilk ikiye gireceğiz ve ligi ilk iki içinde bitireceğiz." diye konuştu.Ligde artık her maçın benzer zorlukta olduğunu, kolay diye nitelendirilebilecek maçın kalmadığını anlatan Altıparmak, şöyle konuştu:"Ligin bitimine 7 hafta kaldı. Bu da bizim için 7 final maçı demek oluyor. Maç maç düşünüp yolumuza öyle devam edeceğiz. Son haftalardaki grafiğimizi daha anlamlı hale getirebilmek için bu hafta deplasmanda Altay maçını kazanmamız gerekiyor. Tüm hazırlıklarımız bu yönde. İnşallah Altay'ı yenip zirve yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."