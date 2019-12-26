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SERKA'dan sosyal gelişim projelerine hibe desteği

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerine 13.7 milyon TL hibe desteği verecek.

26.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:25 SERKA'dan sosyal gelişim projelerine hibe desteği
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında , , ve illerine 13.7 milyon TL hibe desteği verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 7 projenin desteklenmesine karar verildi. Hibe desteği almak için Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinden başvurusu yapılan 12 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda 7 projeye destek verilmesine ve yaklaşık 13.7 milyon TL hibe desteği sağlanmasına karar verildi.

Türkiye genelinde hayata geçirilecek SOGEP projeleri ile yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların çözülmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata daha aktif bir şekilde katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması ve sosyal girişimcilik ile yenilikçiliğin desteklenmesi hedefleniyor.

Bölge illerinden sunulan ve başarılı bulunan 7 proje ile, engelli vatandaşların ve kadınların sosyal hayata ve istihdama aktif bir şekilde katılımının sağlanması, mesleki eğitim faaliyetlerinin Bölgenin dinamiklerine uygun araçlarla geliştirilmesi ve yöresel ürünlerden elde edilen katma değerin tabana yayılmasına katkı sunacak faaliyetlerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. - KARS

Ardahan, Iğdır, Ağrı, Kars, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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