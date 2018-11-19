Serka, Kış, Doğa ve Kültür Turizmi İçin Acil Eylem Planları Hazırlayacak

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), bölge illerinin kış, doğa ve kültür turizmi için acil eylem planları hazırlamak amacıyla sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
SERKA, faaliyet yürüttüğü Kars
, Ardahan
, Iğdır
ve Ağrı
illerinin kış, doğa ve kültür turizmi için acil eylem planlarını hazırlamak amacıyla sektör temsilcileriyle odak grup toplantıları gerçekleştirdi.
Katılımcılar, Ani Antik Kenti, Şeytan Kalesi, Sarıkamış Kayak Merkezi
ile Kars'taki tarihi ve turistik mekanları gezdikten sonra toplantılara katıldı. SERKA'nın Kars'taki hizmet binasında gerçekleştirilen toplantılara üniversitelerden akademisyenler, Türkiye Kayak Federasyonu
temsilcileri, seyahat yazarları, turizm acenteleri temsilcileri, otel temsilcileri, sosyal medya ve blog yazarları, turist rehberleri, Erzurum Erzincan
Kars Kış Koridoru Projesi uzmanları, SERKA'nın birim başkanları ile uzmanları katıldı.
Toplantının açılışında konuşan SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, turizmin bölge illeri için önemli olduğunu söyledi.
Sektör temsilcilerinin görüşlerinin eylem planlarının hazırlanmasına büyük katkı sunacağını belirten Güven, Ajansın kuruluşundan günümüze kadar yaptığı tanıtım faaliyetlerinin bölge turizmine ivme kazandırdığını vurguladı.
Güven'in konuşmasından sonra SERKA Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birim Başkanı Gözde Özer de kış, doğa ve kültür turizmini geliştirmek için acil eylem planları hazırlayacaklarını söyledi. Katılımcılara slayt eşliğinde sunum yapan Özer, "Kış turizminde dünyada önde gelenlerin bizden farkı nedir, en başta neleri yapmalıyız? Destinasyon yönetim ve organizasyon yapısının kurulması uygun mu? Bölgede turizm sektörünü geliştirmek için insan kaynaklarını geliştirmeye ve bir arada hareket etmelerini sağlamaya yönelik eylem önerileri nelerdir? Bölgeye zincir otellerden birinin gelmesinin sektöre etkileri neler olabilir?" sorularına cevap arayacaklarını söyledi. Toplantıların ardından hazırlanacak olan raporlar, acil eylem planlarının altyapısını oluşturacak. Ajans, turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik toplantıları, farklı odak gruplarıyla sürdürecek. - KARS
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:49