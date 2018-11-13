Serka'nın 61'nci Yönetim Kurulu Toplantısı Ağrı'da Yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 61'nci Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Süleyman Elban
, başkanlığında gerçekleştirildi. Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi'nde düzenlenen programın birinci oturumunda Vali Elban'ın konuşmalarının ardından 2018 yılı mali destek programı ve güdümlü projeler görüşüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda üniversite rektörleri, ticaret odaları sanayici ve kurum müdürlerinin katıldığı 'Milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesi yolunda sanayimizin geleceği, sorun ve çözüm önerileri' konulu 2'nci oturuma geçildi. Programın açılış konuşmasını yapan Ağrı Valisi Süleyman Elban, SERKA'nın yönetim kurulu üyelerini ve paydaş kurumları Ağrı'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Elban, "Bugün bu masanın etrafında olan paydaşlarla beraber sanayimizin sorunlarını varsa çözüm önerileri ya da sanayinin gelişmesiyle ilgili farklı önerileri burada beraberce değerlendireceğiz. Bu konudaki taleplerimizi ve önerilerimizi bir liste halinde belirleyip bakanlığımıza bildireceğiz. Bugünkü toplantımızın amacı esas itibariye bu" dedi.
Toplantı, görüş alış-verişi ve taleplerin dinlenmesinin ardından sona erdi.
Programa, Ardahan
Valisi Mehmet Emin Bilmez
, Iğdır
Valisi Enver Ünlü, Kars Valisi Türker
Öksüz, üniversite rektörler, ilgili kurum müdürleri ve ticaret odası başkanları katıldı. - AĞRI
Süleyman Elban,Ağrı