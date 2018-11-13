Serka'nın 61. Yönetim Kurulu Toplantısı

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 61. Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Süleyman Elban
başkanlığında yapıldı. Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi Konukevi'nde düzenlenen toplantının birinci oturumunda, Vali Elban'ın konuşmasının ardından 2018 yılı mali destek programı ve güdümlü projeler görüşüldü.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda üniversite rektörleri, ticaret odaları, sanayici ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı "Milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesi yolunda sanayimizin geleceği, sorun ve çözüm önerileri" konulu ikinci oturuma geçildi.
Vali Elban, burada yaptığı konuşmada, yönetim kurulu üyeleri ile paydaş kurumları Ağrı'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.
Elban, "Bugün bu masanın etrafında olan paydaşlarla beraber sanayimizin sorunlarını, varsa çözüm önerileri ya da sanayinin gelişmesiyle ilgili farklı önerileri burada beraberce değerlendireceğiz. Bu konudaki taleplerimizi, önerilerimizi bir liste halinde belirleyip bakanlığımıza bildireceğiz. Bugünkü toplantımızın amacı esas itibarıyla bu." diye konuştu.
Konuşmanın ardından sunumlar eşliğinde paydaşların talep, sorun ve çözüm önerileri dinlendi.
Toplantıya, Kars Valisi Türker
Öksüz, Ardahan
Valisi Mehmet Emin Bilmez
, Iğdır
Valisi Enver Ünlü, bağlı illerin belediye başkanları, üniversite rektörleri, genel meclis başkanları, ticaret odası başkanları ile diğer kurul üyeleri katıldı.