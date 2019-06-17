17.06.2019 14:06
Haberler»Güncel » Haber

SERKA'nın 65. Yönetim Kurulu toplantısı Ağrı'da gerçekleşti

SERKA

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 65.Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 65.Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Elban, "Haziran ayı 65'nci Serka Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı için hepiniz hoşgeldiniz. Sizleri ilimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek isterim. Önümüzdeki dönemde özellikle programa aldığımız ve desteklemeyi düşündüğümüz, hem özel hem kamu projeleri ilgili süreç henüz tamamlanmadığı için, daha sonraki yönetim kurulu toplantısında değerlendirmesini yapacağız. Bu toplantıda gündemimizde olan diğer konularımızın değerlendirmesini yapacağız. Toplantımızın Serka kapsamındaki illerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Süleyman Elban, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Genel Meclisi Başkanları, Ticaret Odası Başkanları ile diğer kurul üyeleri katıldı. - AĞRI
Kaynak: İHA
Süleyman Elban, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:43 Kayseri'de inşaat sırasında tarihi kalıntılar bulundu
15:43 Türk Kızılay tarafından Irak'taki Suriyeli sığınmacı ailelere giyim yardımı
15:42 Yuvasından düşen yavru baykuşlara sahip çıktı
15:42 AB, savunma projelerini üçüncü ülkelere açmaya hazırlanıyor
15:40 Mahalleli çöplerin alınmamasından şikayetçi
15:40 Bayram: "TMO lisanslı depolar üzerinden mahsul alımına başladı"
15:40 Belediye Başkanı Rasim Arı, Sultanahmet'te taksicilerin misafiri oldu