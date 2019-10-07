Haberler » Spor » Haber

Serkan Afacan: "Puan kaybını telafi edeceğiz"

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan, sahalarında 2-1 mağlup oldukları Yeni Çorumspor maçını değerlendirerek, hatalarından ders çıkaracaklarını belirtti.

07.10.2019 17:24Serkan Afacan:
TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan, sahalarında 2-1 mağlup oldukları Yeni Çorumspor maçını değerlendirerek, hatalarından ders çıkaracaklarını belirtti.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, kaybettikleri puanı telafi edecek güçleri olduğunu söyelerek, "Maça aslında çok iyi başlamadık. Buna rağmen gol pozisyonu bulduk. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar var değerlendiremedik. Ondan sonraki bölümde golü bulmamıza rağmen ikinci yarı özellikle maça başlarken futbolcularıma topun bizde kaldığı, bizim iyi oynadığımız pozisyonlar bulmamız gerektiğini söyledim. Yeni Çorum takımı bu ligin iyi takımlarından biri. Bu tür maçlardan ders çıkarmak önemli. Bazen kaybedeceğimiz bazen de kazandığımızı öğrendiğimiz maçlar olacak. Bu haftayı 'öğrendiğimiz hafta' olarak kabul edeceğiz. Futbolcularımı yürekten kutluyorum. Bunu telafi edecek gücümüz var bizim" dedi.

"Kaleci Sinan hafta başında antrenmanlara katılacak"

Takımda rotasyon olacağını ifade eden Afacan, "Berkan'ın hafif sakatlığı var onu riske etmek istemedik. Serhat'ın da bizim hiç onaylamadığımız talihsiz bir kırmızı kart gördü. Kalecimiz Sinan da önümüzdeki haftadan itibaren bizle birlikte çalışacak. Takım içinde rotasyonlarla olacak"diye konuştu. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Çorumspor, Zonguldak, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:32 Lloris en az 3 ay yok
19:45 A milli futbol takımı, arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı
19:44 Erkekler Federasyon Kupası, Final Gençlik'in
19:41 Kulüp Başkanı, kırmızı kart gören futbolcusunu dövdü
19:36 Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
19:36 Denizli'de 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri başladı
19:36 Emmanuel Dennis'ten Galatasaray itirafı! "Hakaret ettiler"