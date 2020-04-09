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Serkan Asan: "İnşallah yakın zamanda sevdiğimiz futbola kavuşuruz"

Trabzonspor'un genç sağ kanat oyuncusu Serkan Asan, yeni tip korona virüs nedeniyle lige verilen arada evde geçirdiği günleri anlattı.

09.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:58
Serkan Asan:
Trabzonspor 'un genç sağ kanat oyuncusu Serkan Asan, yeni tip korona virüs nedeniyle lige verilen arada evde geçirdiği günleri anlattı. Futbolu çok özlediğini belirten 20 yaşındaki futbolcu, en kısa zamanda bu sıkıntılı günlerin atlatılması temennisinde bulundu.

Trabzonspor'un gelecek vaat eden oyuncuları arasında gösterilen Serkan Asan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, korona virüsü tedbirleri kapsamında evinde geçirdiği günleri anlattı.

Doğayla iç içe olduklarını belirten Serkan Asan, "Havalar güzel olduğunda kapının önünde oturmak ve güneşlenmek çok güzel oluyor. Etrafı görme şansımız oluyor. Normalde antrenmanlar olduğu zaman gece 11.00'de uyuyorum. Evde karantinada olduktan sonra bu 00: 00 veya 01.00 gibi uyumaya başladım. Ailemle de vakit geçiriyorum ve erken uyuyamıyoruz. Sabah kalktığımda ailemle kahvaltı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kondisyonerleri Gökhan hocanın gruba attığı bireysel çalışmaları yapmaya çalıştığını ifade eden genç oyuncu, "Kulübümüzün gönderdiği aletlerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günde iki antrenman yapıyoruz. Sabah koşu, akşam ağırlık antrenmanı oluyor. Sabah kalktıktan sonra saat 13.00 gibi antrenmanımı yapıyorum. Yemeğimi yedikten sonra 1-2 saat odamda yatıyorum. Hava güzelse, sonra kapının önüne çıkıp annem ve babamla beraber oturuyorum. Akşam saat 7-8 gibi de kuvvet antrenmanımı yapıyorum. Evde bireysel antrenmanımıza devam ediyoruz ama takımla çalışmak çok ayrı, çok güzeldi" diye konuştu.

Serkan Asan, 15-20 gündür takımdan ayrı kaldığını belirterek, "Takımla beraber olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah ülkemiz ve dünya bu zor günleri atlatır. En yakın zamanda sevdiğimiz futbolumuza kavuşuruz. Bu süreçte herkesin evinde kendine, ailesine vakit ayırmasını diliyorum. Herkesin bunun bilincinde olması gerekiyor. Sağlık gidince geri gelmiyor. Eski mutlu, huzurlu, herkesin dışarıda dolaşabildiği günleri bekliyoruz. İnşallah bu günlere geliriz" değerlendirmesini yaptı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzonspor, Sabah, Spor
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