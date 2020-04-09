Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Serkan Asan: "İnşallah yakın zamanda sevdiğimiz futbola kavuşuruz"

- Serkan Asan: "İnşallah yakın zamanda sevdiğimiz futbola kavuşuruz" Trabzonspor'un genç sağ kanat oyuncusu Serkan Asan, yeni tip korona virüs nedeniyle lige verilen arada evde geçirdiği günleri anlattı.

09.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:32
- Serkan Asan: "İnşallah yakın zamanda sevdiğimiz futbola kavuşuruz"
TRABZON - Trabzonspor 'un genç sağ kanat oyuncusu Serkan Asan, yeni tip korona virüs nedeniyle lige verilen arada evde geçirdiği günleri anlattı. Futbolu çok özlediğini belirten 20 yaşındaki futbolcu, en kısa zamanda bu sıkıntılı günlerin atlatılması temennisinde bulundu.
Trabzonspor'un gelecek vaat eden oyuncuları arasında gösterilen Serkan Asan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, korona virüsü tedbirleri kapsamında evinde geçirdiği günleri anlattı.
Doğayla iç içe olduklarını belirten Serkan Asan, "Havalar güzel olduğunda kapının önünde oturmak ve güneşlenmek çok güzel oluyor. Etrafı görme şansımız oluyor. Normalde antrenmanlar olduğu zaman gece 11.00'de uyuyorum. Evde karantinada olduktan sonra bu 00: 00 veya 01.00 gibi uyumaya başladım. Ailemle de vakit geçiriyorum ve erken uyuyamıyoruz. Sabah kalktığımda ailemle kahvaltı yapıyorum" ifadelerini kullandı.
Kondisyonerleri Gökhan hocanın gruba attığı bireysel çalışmaları yapmaya çalıştığını ifade eden genç oyuncu, "Kulübümüzün gönderdiği aletlerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günde iki antrenman yapıyoruz. Sabah koşu, akşam ağırlık antrenmanı oluyor. Sabah kalktıktan sonra saat 13.00 gibi antrenmanımı yapıyorum. Yemeğimi yedikten sonra 1-2 saat odamda yatıyorum. Hava güzelse, sonra kapının önüne çıkıp annem ve babamla beraber oturuyorum. Akşam saat 7-8 gibi de kuvvet antrenmanımı yapıyorum. Evde bireysel antrenmanımıza devam ediyoruz ama takımla çalışmak çok ayrı, çok güzeldi" diye konuştu.
Serkan Asan, 15-20 gündür takımdan ayrı kaldığını belirterek, "Takımla beraber olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah ülkemiz ve dünya bu zor günleri atlatır. En yakın zamanda sevdiğimiz futbolumuza kavuşuruz. Bu süreçte herkesin evinde kendine, ailesine vakit ayırmasını diliyorum. Herkesin bunun bilincinde olması gerekiyor. Sağlık gidince geri gelmiyor. Eski mutlu, huzurlu, herkesin dışarıda dolaşabildiği günleri bekliyoruz. İnşallah bu günlere geliriz" değerlendirmesini yaptı. Serkan Asan: ’İnşallah yakın zamanda sevdiğimiz futbola kavuşuruz’

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzonspor, Sabah, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Lionel Messi’den transfer iddialarına yalanlama Spor
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Manchester United ve Real Madrid’den sonra bir dev talip daha! Spor
Manchester United ve Real Madrid'den sonra bir dev talip daha!
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi Spor
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Spor
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Galatasaraylı Rus güzel, huzuru yogada buldu Spor
Galatasaraylı Rus güzel, huzuru yogada buldu
Bekleneni veremedi! Beşiktaş’ta ilk ayrlık kararı Spor
Bekleneni veremedi! Beşiktaş'ta ilk ayrlık kararı
F.Bahçe’de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı Spor
F.Bahçe'de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı
Muslera’dan sürpriz itiraf: G.Saray’a gitmemi, eski F.Bahçeli isim tavsiye etti Spor
Muslera'dan sürpriz itiraf: G.Saray'a gitmemi, eski F.Bahçeli isim tavsiye etti
Haberler ›› Spor ››Serkan Asan: 'İnşallah yakın zamanda sevdiğimiz futbola kavuşuruz' - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

22:58: Messi transfer iddialarını yalanladı - Spor 22:52: Türkiye Güreş Federasyonu, 65 yaş ve üstü eski güreşçileri unutmadı - Spor 22:34: Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama - Spor 22:32: Moussa Dembele'nin Zirveye Çıkışı - Spor 22:32: Andrea Pirlo'nun Simone Pepe'ye Harika Asisti - Spor 22:25: ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı - Haberler 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler