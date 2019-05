Serkan Balcı: "Büyük Takımları Çalıştırmak İsterim"

Kaynak: İHA

Daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giymiş olan ve son olarak görev yaptığı Sarıyer'de futbol hayatını tamamlayan Serkan Balcı, büyük takımları çalıştırmak istediğini söyledi. Daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da forma giymiş olan 35 yaşındaki futbolcu Serkan Balcı, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Son olarak forma giydiği Sarıyer'de futbolu bırakan Balcı, futboldan kopmak istemediğini dile getirerek, "Futboldan kopmayı düşünmüyorum. Gereken lisansları alıp teknik heyette yer almak isterim. Onlara zaman ayıracağım. Yabancı dile zaman ayıracağım. Kendi eğitimimle uğraşacağım. Oynarken kendin oynuyorsun. Ama antrenörlükte oyuncuları yönetiyorsun. Bu oldukça zor bir iş. Benim için her şey sıfırdan başlıyor" şeklinde konuştu."BÜYÜK TAKIMLARI ÇALIŞTIRMAK İSTERİM" Tecrübeli futbolcu, kendisinin büyük takımların teknik kadrolarında yer almak istediğini vurgulayarak, "Sonuçta futbola başlarken her zaman büyük takımlarda oynamak istersin. Bu hocalık zamanında da öyle. Her zaman büyük takımlarda hocalık yapmak istersin. Henüz benim için çok erken. Nasıl yol izleyeceğim konusunda bir fikrim yok ama hedefler büyük olmalı. Büyük camialarda teknik direktörlük yapmak isterim" ifadelerini kullandı.(Bora Akyol/İHA) Trabzonspor