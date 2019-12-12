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Serkan Bircan'a yeni görev

Bir önceki dönem Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevi yürüten Serkan Bircan, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı Vekili görevine getirildi.

12.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:10Serkan Bircan'a yeni görev
Bir önceki dönem Belediye Başkanı Nihat Can'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevi yürüten Serkan Bircan, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı Vekili görevine getirildi.

Bilecik Belediye Başkanlığı'nda 2013 yılından 2019 son yerel yönetimler seçim dönemine kadar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili ve Özel Kalem Müdürü görevlerini yürüten Serkan Bircan, kurumlar arası görevlendirme ile Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı Vekili görevine getirildiği öğrenildi. Belediyede çalıştığı süre zarfında başarılı çalışmaları ile ön plana çıkan, kurum ve kişilerle kurduğu etkili iletişimi birçok kişi tarafından sevilen ve saygılı kişiliği ile bilinen Serkan Bircan, yeni görevine başlarken, Mart ayında yapılan seçimler öncesi Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Müdür Vekili İsmail Cihan da geçtiğimiz aylarda kurumlar arası görevlendirme ile Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne geçmişti. - BİLECİK

Nihat Can, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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