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Serkan C¸iniogˆlu ve SIRMA'dan yeni tekli

Türk elektronik müziğinin yeni nesil temsilcilerinden Serkan C¸iniogˆlu ve SIRMA ortak bir çalışmaya imza attı.

29.08.2019 13:56 Serkan C¸iniogˆlu ve SIRMA'dan yeni tekli
Türk elektronik müziğinin yeni nesil temsilcilerinden Serkan C¸iniogˆlu ve SIRMA ortak bir çalışmaya imza attı.
Future Bass tarzını Tu¨rkc¸e so¨zlerle is¸leyen ortak c¸alıs¸ma, bu hafta dijital platformlardaki yerini aldı.
Özgu¨n tarzıyla dikkati çeken vokalist, söz yazarı ve produ¨kto¨r SIRMA, "Belki Bir Gu¨n" şarkısının ardından ikinci kez Türkçe bir eser yayınladı.
Yıllardır reklam mu¨zik du¨nyasında adından so¨z ettiren produ¨kto¨r C¸iniogˆlu ve alternatif elektronik pop sanatc¸ısı SIRMA'nın "Bizden O¨nce" isimli teklisi müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Apple Music Tu¨rkiye'nin ana sayfasında yerini alan ikili, aynı platformun farklı c¸alma listelerine de giris¸ yaptı.
So¨zleri SIRMA tarafından yazılan, mu¨zigˆi ikili tarafından hazırlanan parçada ses mu¨hendisi Mert Kazak da "mixing" ve "mastering" go¨revini u¨stlendi.

Serkan, Güncel

Kaynak: AA

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