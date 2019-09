Serkan çağrı bazı rap parçalarının hiçbir anlamı yok

Serkan Çağrı Bazı rap parçalarının hiçbir anlamı yokKlarnet sanatçısı Serkan Çağrı, sosyal medyada son günlerde sıkça paylaşılan 'Susamam' isimli parçaya karşılık yapılan şarkıyı paylaşmasının ardından kendisinin rap müzik karşıtı gibi lanse edildiğini söyledi. Çağrı, rap müziğe karşı olmadığını fakat bazı parçaların hiçbir anlamlı taşımadığını ifade ederek, Bir anlamı olmayan, tekerlemelerle devam eden, kafa meşgul eden şeylere karşı hayır diyorum dedi.Sanatçı Çağrı, yeni kurulan Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) çatısı altında Edirne'de ilk kez gerçekleştirilecek 1'inci Uluslararası Balkan Müzik Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Meriç Nehri kenarında bir restoranda gerçekleştirdiği toplantıda son günlerde sıkça paylaşılan 'Susamam' isimli rap parçasına yönelik soruyu yanıtlayan Çağrı, söz konusu parçaya karşılık yapılan 'Demek Susamam' isimli şarkıyı paylaşmasının ardından kendisinin sosyal medyada rap müzik karşıtı gibi lanse edildiğini söyledi.Konuyla ilgili yapılan haberleri 'komik' olarak nitelendiren Çağrı, rap müziğe karşı olmadığını dile getirdi. Çağrı, Rap müzik hakkında düşündüğüm şey şu; bir baba olarak iki tane oğlum var, onların bu müzikten ne aldığını gözlemleyen biri olarak seslendim geçtiğimiz günlerde rap müzikle ilgili. Rap müziğe ve onun türlerine karşı olmam mümkün değil, ben müzisyenim ve bütün müzik türlerini incelemek zorunda olan biriyim, benim işim bu. Ama rap müzikteki her çalışmayı körü körüne desteklemediğimi söylemek isterim dedi.'BAZILARININ HİÇBİR ANLAMI YOK'Rap müziğini aşıkların atışmalarına benzeten Çağrı, Rap müzik aslında eskiden bizim aşıklarımızın atışmalarına benzer ama o eski ozanların, aşıkların atışmaları çok doludur, insana çok şey katar, o sözleri düşündükçe bir şey öğrenirsiniz. Bugünlerde yapılan bazıları, hepsi demiyorum, bazıları gerçekten sözleri itibariyle çocuklarımızın kafasında hiçbir şey düşündürtmeyen, hiçbir anlamı olmayan sözleri içerdiğini görüyorum. Tabi bunun yanı sıra rapçilerin birbirleriyle karşılıklı atışmaları var 'diss' diye tabir edilen, bu mesela çok fazla ilgilendiriyor gündemi. Biri bir şey yapıyor, Youtube'da milyonlar tıklanıyor, ertesi gün başkası Youtube'da yayınlıyor. Her gün böyle bir haber geliyor. Yani her gün bunları görüyorum ve soruyorum, kim kimi orada neden yenmiş ya da birbirlerinin üstüne çıkıyorlar. Aslında tamamen birbirlerine atmasyon, karşılıklı cevap vererek olayın seyrine bizleri de katıyorlar. İnsanların hoşuna giden bir şey var burada, magazin var aslında burada. Herkes o ona müzik aracılığıyla ne demiş diye takip etmeye başlıyor. Şimdi böyle bir müzik kültürünün bizim açımızdan bir faydası olduğunu düşünmüyorum diye konuştu.'ALTINDA FARKLI ANLAMLAR ARANMAMALI'Susamam parçasına karşılık olarak yapılan parçayı paylaşmasının altında da farklı anlamlar aranmaması gerektiğini söyleyen Çağrı, Protest yapılanlara da saygım var. Geçtiğimiz günlerde benim paylaştığım bir şey vardı, mesela bir tane Susamam çalışması yapılmıştı, ona da karşılık veren 'Demek Susamam' diye bir şey çıkmış. Videoyu paylaştığımda demiştim ki; 'şimdi de böyle bir şey var' yani rap müzik savaşları mı bu, ne diyoruz bunun adına Yani orada bir yorumum yok benim, böyle de bir şey var demek istedim. Tamamen ortaya konulmuş, çok da altında bir şey aranmayacak bir paylaşım ifadelerini kullandı.'SÖZLER BU KADAR BOŞ OLMAMALI'Serkan Çağrı, müzikteki sözlerin boş olmaması gerektiğini belirterek, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' parçasını da örnek gösterdi. Çağrı, Rap müziğin bu kadar trend olması iyi mi, kötü mü bilmiyorum ama kötü olan şu benim oğlum evde 'gibi gibi'den sonra 'bigi bigi' de diyor. Bigi bigi ne Bir anlamı olmayan, tekerlemelerle devam eden, kafa meşgul eden şeylere karşı hayır diyorum. Adamın biri tutup orada 'Uzun ince bir yoldayım' diyor, yıllarca söylüyorsun, dilinden düşmüyor, baktığında topluma bir şey hissettirmiş. Baktığında bu sözler o kadar boş olmamalı, bir söz hayatımızı topyekun değiştirebilir. Zayıflıyoruz düşünce olarak gün geçtikçe dedi.