Serkan Çayoğlu'nun hayranlarına müjdeli haber! Yeni projesi belli oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde "Cihangir" karakterine hayat veren ve dizisinin final yapmasının ardından herhangi bir projede yer almayan yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Yakışıklı oyuncu, Kanal D'de ekrana gelecek "Yeni Hayat" dizisinde başrolü oynayacak.

BODYGUARD OLAN GENÇ BİR ADAMIN HİKAYESİ EKRANA TAŞINACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın Her Yerde Sen dizisinin ardından Hekimoğlu projesine imza atan Karga Seven Pictures yine iddialı bir projeyi hazırlamaya başladı. "Yeni Hayat" adlı projenin kanalı ve başrolü belli oldu. Yerli "Bodyguard" tarzındaki dizide askerlikten ayrılıp bodyguard olan bir genç adamın hikayesi ekrana taşınacak.

BAŞROLÜ OYNAYACAK

Elif Usman'ın kaleme aldığı dizinin kanalı ve başrol oyuncusu belli oldu. Kanal D'de ekrana gelecek "Yeni Hayat" dizisinde Serkan Çayoğlu başrolü oynayacak. Dizinin yönetmeni ve başrol kadın yıldızı ise henüz netleşmedi.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?