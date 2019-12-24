Serkan Çayoğlu'nun hayranlarına müjdeli haber! Yeni projesi belli oldu

TV100'den Birsen Altuntaş'ın Her Yerde Sen dizisinin ardından Hekimoğlu projesine imza atan Karga Seven Pictures yine iddialı bir projeyi hazırlamaya başladı. "Yeni Hayat" adlı projenin kanalı ve başrolü belli oldu. Yerli "Bodyguard" tarzındaki dizide askerlikten ayrılıp bodyguard olan bir genç adamın hikayesi ekrana taşınacak.
Elif Usman'ın kaleme aldığı dizinin kanalı ve başrol oyuncusu belli oldu. Kanal D'de ekrana gelecek "Yeni Hayat" dizisinde Serkan Çayoğlu başrolü oynayacak. Dizinin yönetmeni ve başrol kadın yıldızı ise henüz netleşmedi.
31 Mayıs 1987 yılında Almanya'da dünyaya gelen Serkan Çayoğlu, Almanya'da Erglangen-Nürnberg Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Serkan Çayoğlu baba tarafından aslen Giresun Alucra'lıdır. Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden oyunculuk dersleri alan Serkan Çayoğlu oyunculuğa ilk kez 2012 yılında yayınlanan Kuzey Güney dizisi ile adım atmıştır.
Kiraz Mevsimi adlı dizide hayat verdiği Ayaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Ardından, Zeytin Tepesi, Hayatımın Aşkı, Börü gibi projelerde yer alan Serkan Çayoğlu şimdilerde TRT 1 ekranlarında ayınlanmakta olan Halka dizisinde Cihangir karakterine hayat vermektedir. Serkan Çağoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.
Rol aldığı dizi ve filmler
2019 – Halka (Cihangir) (TV Dizisi)
2017 – Börü (Kaya) (TV Dizisi)
2016 – Hayatımın Aşkı (Demir) (TV Dizisi)
2014-2015 – Kiraz Mevsimi (Ayaz) (TV Dizisi)
2014- Zeytin Tepesi (Burak) (TV Dizisi)
2012 – Kuzey Güney (TV Dizisi)