Serkan Çınar kimdir? Serkan Çınar, üst klasman hakem listesinde yok!

Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan 2019-2020 üst klasman hakem listesinde 43 isim yer alıyor. Fakat yer verilmeyen iki isim Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar, Twitter'ın en çok konuşulan isimleri oldular. Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar, gelecek sezon Süper Lig maçlarında yer alamayacak. Peki Serkan Çınar kimdir?

SERKAN ÇINAR KİMDİR?

Serkan Çınar, 1976 yılında Kırklareli'de doğan Çınar, İlk ve orta öğrenimini Babaeski'de aldı ve liseyi Lüleburgaz'da okudu. Sporla mahalle arasında futbol oynayarak tanışan Serkan Çınar, 8 yaşında Alpullu Şekerspor'un altyapısında futbola başladı. 4 yıl orada oynadı. Kadroda şans bulamamasının ardından lisans çıkarıp 13 yaşında Kırklareli Camspor'a transfer oldu.

Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olan Çınar, o sırada futbolunu da geliştirdi ve il karmasına seçildi. A takıma yükseldi ve İstanbul'daki Olimpik Takım seçmelerine davet edildi. O gün takıma seçilen Emre Aşık ve Alpay Özalan'dan sonra gelen Çınar, takımın önemli maçları sebebiyle seçmelere gidemedi.

O dönemde Bakırköyspor'a gitme durumu oldu ancak bu defa da bir sakatlık yaşadı. Bunun üzerine Edirne'de Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. 2 yıl orada okudu ve bu sırada sakat olduğu için futboldan uzak kalınca üniversite takımında hentbol oynadı.

Burada 1 sene oynadıktan sonra rektörün isteğiye VAN BESYO'ya geçti. Sonuçta Van'a gitti ve 4 sene orada okudu. Hakemliğe'de burada başladı. Süper Lig maçını İlk defa 13 Eylül 2008'de oynanan Konyaspor maçında 1.hakem olarak başladı.

SERKAN ÇINAR'IN GÖREV ALDIĞI SON MAÇLAR



