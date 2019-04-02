Serkan Genç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TRABZON MAÇKA belediye başkan adayı olan Serkan Genç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON MAÇKA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Serkan Genç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TRABZON MAÇKA adayı Serkan Genç kimdir? BTP TRABZON MAÇKA adayı Serkan Genç yüzde kaç oy aldı?

Serkan Genç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TRABZON MAÇKA belediye başkan adayı olarak gösterilen Serkan Genç MAÇKA ilçesinde % 0,26 oranında oy almıştır. MAÇKA ilçesinde % 0,26 oranında oy olan Serkan Genç adlı BTP adayı toplamda 49 adet oy sayısına ulaştı.

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