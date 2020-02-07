Haberler » Güncel » Serkan Kaya Ve Bendeniz 14 şubat'ta aynı sahnede! - Haber

Serkan Kaya Ve Bendeniz 14 şubat'ta aynı sahnede!

Geçtiğimiz yıl yaptıkları düet ile müzikseverlerden tam not alan ikili, birlikteliklerini bu kez sahneye taşıyor. İki dev ses sahnedeki sürprizleriyle güçlerini birleştirip aşıkların içini ısıtmaya hazırlanıyor.

07.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:27Serkan Kaya Ve Bendeniz 14 şubat'ta aynı sahnede!

Serkan Kaya ve bu kez aşıklar için aynı sahnede! 14 Şubat Sevgililer gününü romantik şarkılar eşliğinde geçirmek isteyenler için sahnede büyük sürpriz var. Arabesk müziğin başarılı ismi Serkan Kaya ve pop müziğin güçlü ismi Bendeniz, 14 Şubat'ta Wow Otel'de sevenleriyle buluşuyor.

14 Şubat'ta aşkın adresi İstanbul Wow Otel olacak. Bendeniz ve Serkan Kaya bu özel geceye yakışır özel bir repertuvar ve sahneyle dinleyicileriyle buluşacak. Bolca sürprizin yer aldığı aşk dolu romantik bir gece İstanbulluları bekliyor.


Serkan Kaya, İstanbul, Bendeniz, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
7.02.2020 11:48:25