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Serkan Kırıntılı 20. saniyede kırmızı kart görüp tarihe geçti!

Konyaspor'un deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor maçının 20. saniyesinde kırmızı kart gördü. Serkan'ın bu kırmızısı Türk futbol tarihinin en erken kırmızı kartı olarak tarihe geçti.

21.10.2019 21:00

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Maçın başında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının henüz 20. saniyesinde topu ceza sahası dışında elle tutması nedeniyle kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

20. saniyede kırmızı kart gören deneyimli kaleci Türk futbol tarihinin en erken kırmızı kartını görerek tarihe geçti. Öte yandan 34 yaşındaki kaleci, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

O anlar objektiflere işte böyle yansıdı:

Serkan Kırıntılı 20. saniyede kırmızı kart görüp tarihe geçti!

Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Spor

YORUMLAR (21)
İTALYAN AYGIRI:Haftaya fener maçı var ve konyanın kalesinde fenerli bir kaleci olucak şüpheli bir transfer ile boluya giden kaleci ucuz oyunlar bunlar yazık
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FEBEŞ:Yuh artık yuh yorum suz
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TÜRK KÜRT KARDEŞTİR:tarihe geçmek için yaptı zaten. 100 sene sonra da adı anılacak.
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MUSTAFA CELİK:Biz ne zaman bu kadar iftiracı millet olduk bu ne arkadaş ya hiç utanmak yokmu hiç allah korkusu yok mu bir insan bu kadar çabuk iftiraya nasıl uğrar bu ne benlik bu ne çirkinlik ayıptır günahtır yapmayın arkadaşlar yapmayın bunlar iyi şeyler degil
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BAYERN:Düşünelim geçen seneyi:) ilahi adalet böyle iste. İftira atarsan gelir bulur seni:)
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Satılık konyanın satılık kalecisi ve teknik direktörü üzerine düşeni yaptı haftaya oynanacak fenev maçı için
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ADINIZI YAZIN:HAFTAYA FENER MAÇİ VAR NORMAL
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BOŞLUK:He aynen aynen cristiano serkan olmazsa nasıl yenecekler yav
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ALİ:Şikenin taaaa alasııııııııı normaldir Fener maci varya
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TFFB:Haftaya konya kalesinde fb den boluya (tarihindeki en yüksek bonservisi ödedi bolu)(!)giden eski fb li kaleci olacak
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