Serkan Özbalta: "Bu takım normal sezon bittiğinde play-off oynayacak"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, normal sezon bittiğinde play-off oynayacaklarına inandığını söyledi.



Kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Başta İdlib olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkenin bulunduğu bu konumda futbol konuşmak, bazı durumlarda insanın boğazında kelimeler düğümleniyor. Bunu kalben söylüyorum" ifadelerini kullandı.



"Bu başarı için 2 yıl önce temel attık"



Kaybettikleri bir şey olmadığının altını çizen Özbalta, "6. sırayla aramızda 4 puan var. Kaybedilmiş hiç bir şey yok. 2 Mayıs'ta normal sezon bitiyor. Ne zamanki son düdük çalar, ne zamanki normal sezon bittiğinde matematiksel olarak bizim şansımız kalmadığı zaman bizim için lig o zaman bitecektir. Bu başarı için 2 yıl önce temel attık. 2 Mayıs geldiğinde ve normal sezon bittiğinde bu takım play-off oynayacak. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"Maçların bazı kısımları haricinde kimse bizi ezemedi"



Takıma inancının sürdüğünü belirten Teknik Direktör Serkan Özbalta, "En azından play-off yapacak ve play-offlarda bir final oynayacak. Şimdi tabi oyun anlamında bir sekte vurdu bize. Moralimizi bozdu evet. Deplasmanda veya içeride maçların bazı kısımları haricinde kimse bizi ezemedi. Burada Adana Demirspor, Hatay olsun, yine yukarıda yer alan Akhisar olsun, Erzurumspsor olsun hiç kimse o anlamda bileğimizi bükemedi. Ama bazı talihsizlikler yaşıyorsunuz futbolun içinde. O topu o fileyle buluşturmak gerekiyor. Biz hep oyunu domine eden takım olmak istiyoruz. Verilere bakıldığı zaman ilk üçün içinde ön tarafta daha çok zaman geçiren takım biziz" diye konuştu.



"Artık önlem alınan bir takım haline geldik"



Sezon başında çok güzel bir noktaya geldiklerini dile getiren Özbalta, "Devre arası 28 puanlar 3. sırada bitirildi. İkinci yarıyı aslında oyun anlamında çok geride kalmadık. İyi şeyler yapmaya devam ediyoruz. Hem bizler hemde Ankara adına şu bizim için çok sevindirici. Gerek içeride gerek dışarıda oynanan maçlarda artık önlem alınan bir takım haline geldik. Bu işler kolay değil. Herkesin bildiği gibi her şey maddiyat ya fizik değil. Sizlerin de bildiği gibi huzur da çok önemli" şeklinde konuştu.



"Peşinatlar, primler hepsi zamanında ödeniyor"



Kulüpte ödemelerin düzenli yapıldığı, teknik heyet ve futbolcu açısından mutlu bir ortam bulunduğunu özellikle belirten Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Ben 13 sene profesyonel futbol oynadım. TFF 1. Lig'den Süper Lig'e, oradan 2. Lig, 3. Lig'e kadar bütün profesyonel liglerde yer aldım. Böyle mutlu bir ortamı nadir buluyorsunuz. Oyuncunun rahat ettiği, tesis anlamında çok güzel bir tesisimiz var. Jakuzi, fitness, fin hamamına kadar bütün imkanlar mevcut. Süper Lig takımlarının tesislerinde bulunanlardan belki iki-üç kat daha büyük bir fitness salonu var. Çalışma koşulları çok iyi. Oyuncular açısından maddi anlamda sorun yok. Futbolcuların ödemeleri günü gününe yapılıyor. Peşinatlar, primler hepsi zamanında ödeniyor. Bir oyuncunun veya teknik heyetin sağlıklı çalışabilmesi adına her şey burada mevcut" diyerek sözlerini bitirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA