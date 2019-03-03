Serkan Reçber: Başakşehir'e Verilen Penaltı Kararı Yanlış

Süper Ligin 24. haftasında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başakşehir 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu ve 57. dakikada Edin Visca kaydetti. 1 Aralık'ta evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir, ligde 10 haftadır yenilgi yüzü görmedi.
"ARDA TURAN'A MÜDAHALE YOK"
Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yorumlayan Serkan Reçber, penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Reçber, " Arda Turan'a hiçbir müdahale yok. Arda zaten düşmeye başlamış. İsteyerek sağ ayağını rakibin önüne koyuyor. Yeni Malatyasporlu Bülent'in teması yok. Penaltı kararı bence yanlış." dedi.
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