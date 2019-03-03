03 Mart 2019, 23:14
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Serkan Reçber: Başakşehir'e Verilen Penaltı Kararı Yanlış

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasını değerlendiren TRT Spor yorumcusu Serkan Reçber, "Arda ayağını rakibin önüne koyuyor. Yeni Malatyasporlu Bülent'in teması yok. Penaltı kararı bence yanlış." dedi.

Süper Ligin 24. haftasında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başakşehir 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu ve 57. dakikada Edin Visca kaydetti. 1 Aralık'ta evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir, ligde 10 haftadır yenilgi yüzü görmedi.

"ARDA TURAN'A MÜDAHALE YOK"

Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yorumlayan Serkan Reçber, penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Reçber, " Arda Turan'a hiçbir müdahale yok. Arda zaten düşmeye başlamış. İsteyerek sağ ayağını rakibin önüne koyuyor. Yeni Malatyasporlu Bülent'in teması yok. Penaltı kararı bence yanlış." dedi.

Yeni Malatyaspor, Serkan, Başakşehir, Spor


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