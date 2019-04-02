Serkan Takmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR BERGAMA belediye başkan adayı olan Serkan Takmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR BERGAMA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Serkan Takmaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR BERGAMA adayı Serkan Takmaz kimdir? BTP İZMİR BERGAMA adayı Serkan Takmaz yüzde kaç oy aldı?

Serkan Takmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR BERGAMA belediye başkan adayı olarak gösterilen Serkan Takmaz BERGAMA ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. BERGAMA ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Serkan Takmaz adlı BTP adayı toplamda 151 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR BERGAMA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.