Serkan Taşpınar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ ÇAL belediye başkan adayı olan Serkan Taşpınar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ ÇAL ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Serkan Taşpınar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ ÇAL adayı Serkan Taşpınar kimdir? BTP DENİZLİ ÇAL adayı Serkan Taşpınar yüzde kaç oy aldı?

Serkan Taşpınar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ ÇAL belediye başkan adayı olarak gösterilen Serkan Taşpınar ÇAL ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. ÇAL ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Serkan Taşpınar adlı BTP adayı toplamda 31 adet oy sayısına ulaştı.

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