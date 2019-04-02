Serkan Temür Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ARNAVUTKÖY belediye başkan adayı olan Serkan Temür isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Serkan Temür isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL ARNAVUTKÖY adayı Serkan Temür kimdir? Bağımsız İSTANBUL ARNAVUTKÖY adayı Serkan Temür yüzde kaç oy aldı?

Serkan Temür Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ARNAVUTKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Serkan Temür ARNAVUTKÖY ilçesinde % 3,13 oranında oy almıştır. ARNAVUTKÖY ilçesinde % 3,13 oranında oy olan Serkan Temür adlı Bağımsız adayı toplamda 4.302 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.