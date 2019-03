Kaynak: AA

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı , "Asla ayrımcılık ve particilik yapmayacağım. Benim için herkes eşittir. Buradan sözünü veriyorum." dedi.Partisince Atatürk Meydanı 'nda kurulan platformdan vatandaşlara hitap eden Yazıcı, projelerini anlattı.Marmaris'in turizmde çok önemli bir yer tutacak termal suyu çıkarttıklarını hatırlatan Yazıcı, Türkiye 'nin en iyi suyunun Marmaris'te olduğunu savundu. Termal turizmle 12 ay turizm yapacaklarını, termal turizmin yanında dünya çapında organizasyonları getireceklerini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:"Dünya Ralli Şampiyonası'nda Marmaris'te ne oldu gördünüz değil mi? Dünya Ralli Şampiyonası gibi 12 tane organizasyon gelse 12 ay turizm nasıl yaparız görürsünüz. '12 ay turizm yapamaz' diyorlar. Şu an kendi otellerimde yapıyorum. Otelim 12 ay açık ve dolu dolu bir kış geçirdik. Yılda 500 bin geceleme yaptırıyorum. Bırakında turizmi sizden iyi bileyim. ' Huzur getireceğiz Marmaris'e' diyorlar, 12 ay turizm gelmezse huzur da getiremezsin. Marmaris'te son yıllarda oteller yıkılıp konut yapılıyor. Turizme bu durum zarar veriyor. Asla ayrımcılık ve particilik yapmayacağım. Benim için herkes eşittir. Buradan sözünü veriyorum. Ölürüm ama yine de sizi bırakmam."Yazıcı, seçim süresi boyunca 80 güne yakın sahada çalışma yürüttüğüne dikkati çekerek, "Bugüne kadar kimseden oy istemedim. Şimdi istiyorum. Çünkü artık beni tanıdınız. Evinize geldim, sokağınıza geldim. Şimdi eşinize, dostunuza 'Serkan size iyilik yapmaya geliyor' diyebilirsiniz. Ben her akşam dua ettim. Allah'ım bu insanlara hizmet edebileceksem bana bu görevi nasip et diye." ifadelerini kullandı.Mitinge, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz , AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, meclis üyesi adayları, partililer ve çok sayıda kişi katıldı.Yazıcı'nın konuşmasının ardından Serdar Ortaç konser verdi.